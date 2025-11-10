Трамп встретился с временным президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости.

Встреча лидеров двух государств проходит в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по ее итогам не ожидается.

10 ноября сообщалось, что временный президент Сирии 10 ноября проведет переговоры с Трампом в Белом доме, чтобы добиться полной отмены оставшихся санкций против арабской республики.

Как рассказал советник сирийского лидера по связям со СМИ Ахмад Зейдан, главной темой в повестке дня станет возможная отмена «Закона Цезаря о защите гражданского населения Сирии» от 2019 года, который ввел санкции против правительства республики, ее союзников (России и Ирана) и любых иностранных компаний, ведущих с ними бизнес.

Трамп впервые встретился с аш-Шараа в мае прошлого года в Эр-Рияде на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Перед переговорами он похвалил сирийского президента, назвав его «молодым, привлекательным, крепким парнем с сильным прошлым».