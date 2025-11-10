Литва повторно обратится к Минску с просьбой пропустить через границу свои фуры

Власти Литвы вновь обратятся к руководству Белоруссии с просьбой разрешить въезд грузовиков через пункты пропуска на границе, заявил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

Об этом пишет Sputnik Литва.

«Принято решение вновь обратиться к белорусским ведомствам, на этот раз на более высоком уровне, а именно к председателю Госпогранкомитета Белоруссии, с целью открытия двух пунктов пограничного контроля для создания эвакуационного коридора в двух направлениях», — заявил Виткаускас.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко допустил конфискацию застрявших в Белоруссии литовских фур.