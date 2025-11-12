В Литве рассказали о ситуации на границе с Белоруссией

Ситуация на границе Литвы и Белоруссии напрямую зависит от обстановки в литовском воздушном пространстве. Об этом интернет-порталу 15min заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Кестутис Будрис.

По его словам, на земле будет также, как и в воздухе. Если ситуация в воздушном пространстве будет хорошей, то она изменится и на земле. Будрис отметил, что с учетом этого власти Литвы готовы пересмотреть ранее введенные на границе меры. Он подчеркнул, что решение закрыть границу с Белоруссией было ответом на "инструментализацию", угрожавшую безопасности литовского воздушного пространства.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.