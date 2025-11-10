Трамп заступился за право заключенного носить дреды

Президент США Дональд Трамп заступился за право заключенного Дэймона Лэндора носить дреды. Соответствующую статью публикует The New York Post.

Спустя четыре месяца после начала отбывания наказания за хранение наркотиков Лэндора перевели в другую тюрьму, где насильственным путем двое сотрудников сбрили его волосы. При этом заключенный имел при себе документы, которые подтверждали его право носить дреды в силу его вероисповедания — растафарианства

«Когда меня привязали и обрили, у меня было такое чувство, будто меня изнасиловали. А охранникам было все равно. Они готовы поступить с тобой как угодно. Они знали, что меня лучше не стричь, но все равно сделали это», — высказался Лэндор.

Вследствие произошедшего Лэндор подал в суд на начальника тюрьмы и охранников с жалобой о нарушении его религиозного права. При этом заключенный потребовал денежную компенсацию. Администрация Трампа и адвокаты приговоренного призвали Верховный суд разрешить рассмотрение дела.

Судьи апелляционного суда США пятого округа заявили, что в их практике были прецеденты, которые не допускали подобных исков против государственных служащих. Таким образом, сотрудники данного суда в полном составе отказались рассматривать дело.

По словам судьи Эдит Браун Клемент, господина Лэндора ущемили в правах и нанесли ему серьезный юридический ущерб. Однако на вопрос, может ли он подать в суд на сотрудников тюрьмы и получить компенсацию, ответит только Верховный суд.

