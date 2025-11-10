«Большая семерка» обсудит инициативу Трампа по Украине
Министры иностранных дел стран-членов «Большой семерки» обсудят мирную инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Об этом в пресс-релизе Госдепартамент США.
В дипведомстве отметили, что главы МИД также опсудят морскую безопасность, ситуацию на Гаити и в Судане, устойчивость логистических цепочек и вопросы, связанные с полезными ископаемыми.
