«Большая семерка» обсудит инициативу Трампа по Украине

Министры иностранных дел стран-членов «Большой семерки» обсудят мирную инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

© Lenta.ru

Об этом в пресс-релизе Госдепартамент США.

«Обсуждения будут сосредоточены на продвижении мирных инициатив президента Трампа на Украине и в секторе Газа», — говорится в документе.

В дипведомстве отметили, что главы МИД также опсудят морскую безопасность, ситуацию на Гаити и в Судане, устойчивость логистических цепочек и вопросы, связанные с полезными ископаемыми.

Трамп и Орбан назвали виновного в конфликте на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что король Великобритании Карл III помог ему восстановить отношения с Трампом после перепалки в Белом доме.