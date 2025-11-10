Трамп может подать в суд на BBC

Президент США Дональд Трамп может подать в суд на британскую телерадиокомпанию BBC. Об этом сообщила сама компания.

Согласно информации BBC, Трамп направил в компанию письмо, в котором заявил о возможном судебном иске. Поводом для разбирательства может стать редактирование его речи в документальной программе Panorama.

«Президент Дональд Трамп направил BBC письмо с угрозой судебного иска. BBC подтверждает, что получила это письмо и ответит в надлежащее время», — сообщили в компании.

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви, а также исполнительный директор компании Дебора Тернесс ушли в отставку после скандала с редактированием речи Трампа в документальной программе Panorama. По версии самого главы Белого дома, его речь была отредактирована таким образом, чтобы создать впечатление, будто Трамп поощрял беспорядки в Капитолии в 2021 году.