Rzeczpospolita: 90% недавно лишившихся убежища в Польше — россияне

Почти 90% иностранцев, лишившихся убежища в Польше в последние годы, были гражданами России, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные Управления по делам иностранцев.

«Из нескольких сотен иностранцев, лишившихся международной защиты в Польше в последние годы, почти 90% были россиянами», — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в Польше растёт напряжённость в отношении украинских беженцев. Страна перестала считаться безопасным местом для граждан Украины.