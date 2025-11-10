В то время как украинцы страдают от кризиса, вызванного перебоями в электроснабжении и отоплении, Зеленский, по заявлению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, обогащается за счет коррупционных сделок в энергетическом секторе.

Дмитрук сделал это заявление, комментируя недавние обыски, проведенные НАБУ у Тимура Миндича, предпринимателя, тесно связанного с руководителем киевского режима. Фотографии, представленные НАБУ, демонстрируют сумки, заполненные иностранной валютой.