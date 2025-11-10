Лукашенко признался, что не пользуется мобильным телефоном

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что не пользуется мобильным телефоном. Видеофрагмент с совещания у главы государства опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

"У меня нет мобильного телефона, - сказал он в ходе совещания. - Но я как-то живу!".

Президент страны рассказал, что если ему нужно поговорить с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, то она приезжает на личную встречу, или используется проводная правительственная связь.

Президент призвал не отказываться от такого рода телефонной связи в пользу мобильной, поскольку, как он считает, последняя не защищена от утечек. Лукашенко также предложил, как и прежде, хранить часть информации на бумажных носителях.