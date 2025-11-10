Стало известно, что швейцарские миллиардеры подарили Трампу

Видные швейцарские бизнесмены в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом подарили ему роскошные часы Rolex и именной золотой слиток. Об этом пишет U.S. News & World Report со ссылкой на источник.

США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире.

На фоне этого руководители компаний Mediterranean Shipping Company (MSC), Partners Group, Mercuria, Rolex, MKS Pamp, Richemont (Cartier, Montblanc, Piaget) посетили Вашингтон.

Журналисты заметили, что в ходе визита миллиардеры буквально осыпали Трампа подарками, пообещали инвестировать в американскую фармацевтику и инфраструктуру, заявили о готовности увеличить закупки у американской авиационной промышленности, а также перенести золотоплавильные производства в США в течение 12–24 месяцев.

По словам обозревателей, визит может благоприятно сказаться на отношениях сторон. В частности, США могут снизить пошлины с 39% до 15%, то есть, до уровня стран ЕС.