Японцы раскритиковали правительство из-за истории с Курилами

Публикация японского портала Yahoo News Japan о том, что правительство сделало выговор министру по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикаваде за слова об иностранном государстве, вызвала резкую критику в адрес кабмина со стороны читателей.

Журналисты рассказали в статье, что министр посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова, и заявил, что это самое близкое место к иностранному государству. Власти страны восприняли это как намек на то, что чиновник рассматривает их как принадлежащие России.

«Слушайте, с момента перехода Северных территорий под контроль России прошел уже почти век! Считать эти острова нашими нереалистично. Настаивать на этом просто глупо», — отметили пользователи.

Комментаторы пояснили, что не понимают, по какой причине кабмин набросился на бедного министра — ведь он сказал правду: Носаппу действительно самая близкая точка к иностранному государству.

«Северные территории не входят в состав Японии последние восемьдесят лет. Там живут русские люди. Российская Федерация не отдаст нам Курилы — это противоречит ее национальным интересам и безопасности», — констатировали читатели.

Подписчики подчеркнули, что правительству следует принять тот факт, что территории утрачены и перестать цепляться за иллюзии.