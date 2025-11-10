Освобожденный из колонии бывший президент Франции Николя Саркози вернулся домой. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что из тюрьмы бывшего политика забрал минивэн. Кроме того, по дороге домой автомобиль сопровождала полиция. В данный момент Саркози находится у себя дома в 16-м округе Парижа.

«Николя Саркози покинул тюрьму Санте в 14-м округе Парижа на машине с тонированными стеклами в сопровождении полицейских мотоциклистов», — сообщает издание.

Напомним, что 21 октября Николя Саркози был отправлен в тюрьму по обвинению в незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года. 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство его адвокатов об освобождении из тюрьмы и переводе под судебный контроль.