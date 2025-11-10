Освобожденный из колонии Саркози вернулся домой
Освобожденный из колонии бывший президент Франции Николя Саркози вернулся домой. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что из тюрьмы бывшего политика забрал минивэн. Кроме того, по дороге домой автомобиль сопровождала полиция. В данный момент Саркози находится у себя дома в 16-м округе Парижа.
«Николя Саркози покинул тюрьму Санте в 14-м округе Парижа на машине с тонированными стеклами в сопровождении полицейских мотоциклистов», — сообщает издание.
Напомним, что 21 октября Николя Саркози был отправлен в тюрьму по обвинению в незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года. 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство его адвокатов об освобождении из тюрьмы и переводе под судебный контроль.