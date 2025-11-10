Саркози вернулся домой из тюрьмы

Машина бывшего президента Франции Николя Саркози, освобожденного из парижской тюрьмы Санте под судебный контроль, прибыла к его дому.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Бывший президент Республики [Саркози] прибыл к себе домой в 16-м округе Парижа», — говорится в публикации.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже по итогам дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Появились подробности о тюремном заключении Саркози

10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-лидера Франции об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Согласно условиям, ему будет запрещено покидать территорию Франции. Также в суде указали, что предварительное тюремное заключение бывшего президента было необоснованным.