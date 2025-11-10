Подразделение «Аль-Каиды» получит страну в управление

Радикальные исламисты из группировки «Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин», являющейся подразделением «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация), могут получить в управление Мали. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, многомесячная осада столицы страны Бамако грозит свержением правящей хунты и превращением Мали в первое государство в Африке, находящееся под властью террористов.

Аналитик из аналитического центра Timbuktu Institute в Дакаре Бакари Самбе дал The Times оценку ситуации в стране. По его словам, малийское государство «больше не контролирует ничего» на своей территории» и «концентрирует силы вокруг Бамако, чтобы обеспечить безопасность режима».

«Захват целой страны подразделением "Аль-Каиды" не исключен и не является беспрецедентным. "Талибан" отвоевал Кабул в августе 2021 года, а бывший филиал "Аль-Каиды", "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация — прим. «Ленты.ру»), фактически захватил власть в Сирии», — обратило внимание издание.

Ранее премьер-министр Мали Абдулайе Маига заявил, что Украина стала одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористам по всему миру. В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН он отметил, что в связи с этим некоторые западные страны должны перестать поставлять оружие Киеву, так как «они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма».