На Украине призвали СМИ отказаться от двух слов

Комиссия по журналистской этике высказалась за прекращение использования слов «орки» и «русня» в украинских СМИ для того, чтобы издания всерьёз воспринимались мировым сообществом, сообщила первая секретарь Национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ.

Её слова приводит Telegram-канал «СТРАНА.ua».

Кущ рекомендует украинским журналистам «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами».

Она пояснила, что инициативу поддержали большинство членов комиссии, хотя общий свод рекомендаций еще разрабатывается.

В мае прошлого года Нацсовет Украины по телерадиовещанию уже предлагал не называть российских военных «орками» и «руснёй», но позднее удалил со своего сайта данную рекомендацию.