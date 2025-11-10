В Армении предложили сделать Россию гарантом мира с Азербайджаном

Бывший президент Армении и первый президент ныне упраздненной непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Роберт Кочарян предложил сделать Россию гарантом мира с Азербайджаном. О своей инициативе касаемо мирного договора между Ереваном и Баку он рассказал в интервью армянскому Пятому каналу, запись которого доступна на YouTube.

По его словам, необходимо участие в мирном процессе мировых держав: России, а также США и Китая.

«Предлагаю подписать дополнительно к существующему документу еще один, который будет содержать систему гарантий, поскольку в текущем документе такой системы нет», — заявил Кочарян.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. В начале своего мандата он ставил целью тесное сотрудничество с Европейским союзом. Однако отношения с Россией при Кочаряне углубились.

Ранее его бывший политический союзник, еще один экс-президент Армении Серж Саргсян отверг идею уехать из страны даже под угрозой казни. Так он ответил на вопрос о своем возможном отъезде из республики.