Украинская комиссия по журналисткой этике рекомендовала местным СМИ перестать называть российских граждан оскорбительным словами, в том числе «орками» и «русней». Это предложение поддержала большая часть ее членов.

© Вечерняя Москва

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ считает, что национальным СМИ стоит писать в материалах так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами. Она отметила, что в противном случае украинских журналистов будут воспринимать менее серьезно.

— Кущ в то же время сочла возможным писать слова «Россия» и «Путин» со строчной буквы, если «редакция сознательно принимает это решение и объясняет его аудитории», — передает РБК.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш при этом считает, что русскоязычные украинцы имеют право говорить и обучать детей на родном языке.

Украинское правительство 30 октября под давлением Европейского союза убедило большинство в Верховной раде отозвать проект закона о лишении русского языка защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Президент Украина Владимир Зеленский ранее отказался закреплять русский язык на территории страны как государственный, о чем требовала российская сторона в рамках урегулирования военного конфликта.