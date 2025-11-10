Пока вы не уснули: освобождение Саркози и Кремль о «пропаже» Лаврова

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Суд озвучил решение по освобождению Саркози

Апелляционный суд Парижа в понедельник, 10 ноября, принял решение освободить бывшего Франции Николя Саркози из тюрьмы под судебный контроль. В инстанции назвали предварительное тюремное заключение политика необоснованным.

— Суд признает ходатайство об освобождении приемлемым и помещает вас под судебный надзор, — заявил председатель суда.

В Кремле высказались о «пропаже» Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров активно работает и продолжает принимать участие в публичных мероприятиях, несмотря на заявления зарубежной прессы о том, что дипломат якобы «пропал» из публичного пространства.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально», — сказал представитель Кремля.

Зеленский объяснил, почему союзники боятся отправлять войска на Украину

© Global look

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что европейские лидеры не направляют военные контингенты в Украину, потому что «боятся реакции своих обществ». По его словам, союзники «не хотят участвовать в войне», и это их осознанный выбор.

Зеленский подчеркнул, что к вопросу возможного присутствия европейских войск следует относиться осторожно. Он отметил, что давление на партнёров могло бы привести к потере финансовой и военной поддержки.

В Москве пенсионерка толкнула девочку на пути в метро

Пенсионерка обвиняется в покушении на убийство 13-летней девочки на станции метро "Таганская" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). <…> Следователями столичного СК подозреваемая в совершении указанного преступления задержана. Ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Китай впервые обратился к NASA с предупреждением

В необычном для космических отношений шаге Китай обратился к НАСА, чтобы предупредить американское космическое агентство о вероятности столкновения двух спутников. Об этом сообщил представитель по вопросам устойчивости космического пространства на Международном астронавтическом конгрессе (МАK) в Сиднее, Австралия. По его словам, это первое официальное предупреждение подобного рода, сообщает Space.com.

Исторически отношения США и Китая в космосе оставались напряженными. В 2011 году американские власти фактически запретили Китаю полеты на Международную космическую станцию, а представители НАСА критиковали Пекин за недостаточную прозрачность в вопросах возвращения ракет в атмосферу.

В Башкирии задержали восемь диверсантов

В Башкирии задержали восьми человек, подозреваемых в подготовке диверсий в отношении объектов сотовой связи.

Инцидент произошел в Салавате и Ишимбайском районе республики, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 8 жителей г. Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи», — передает ТАСС информацию от ведомства.

В российском городе бобры устроили потоп

© Telegram-канал Mash Batash

В Ишимбае бобры устроили коммунальный коллапс. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Животные активизировали коммунальные службы башкирского города. На реке Тайрук, протекающей в черте Ишимбая, бобры возводят плотину. В процессе они успели забить ветками несколько труб на переправе. Одна из них засорилась настолько, что случился потоп. Водой залило объездную дорогу.

Монеточка* вышла на связь после госпитализации в Риге

Минувшим вечером певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) выступала в столице Латвии. Во время концерта молодая исполнительница неожиданно начала задыхаться. Мероприятие пришлось прервать. На помощь звезде прибыла бригада скорой. Врачи настояли на немедленной госпитализации.

Через короткий промежуток времени 27-летняя Монеточка* вышла на связь с поклонниками. На странице своего личного блога артистка опубликовала фотографии из больницы. Она сообщила, что ее приступ — это отек Квинке. Елизавете уже оказали необходимую помощь — исполнительнице сделали уколы. Состояние удалось стабилизировать.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

«Лукойл» объявил форс-мажор на иракском месторождении

Нефтяная компания «Лукойл» объявила форс-мажор на одном из крупнейших иракских месторождений нефти Западная Курна-2. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По информации СМИ, произошедшее связывают с введенными против российской компании санкциями. По данным еще трех источников Reuters, Ирак прекратил все денежные и нефтяные платежи «Лукойлу».

Союзник США ответил на вопрос об угрозе России

© Wikipedia

Размещение американских ракетных комплексов Typhon в Японии не нацелено на агрессию против России.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, передает Newsweek.

«Двусторонние военные учения направлены на улучшение "мобильных возможностей развертывания" аналогичных ракет США и не нацелены на какую-либо конкретную страну или регион», — передает издание слова представителей внешнеполитического ведомства.

