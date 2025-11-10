Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может купить всё правительство США «в одиночку». Комментарий эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Сакс назвал США империей, которой очень трудно управлять на демократических началах. По его мнению, внешняя политика Америки полностью находится в руках «тех, кто действует тайно».

Экономист заявил, что американская система глубоко коррумпирована. Траты на избирательные кампании составляют около 16 миллиардов долларов за один электоральный цикл.

«И, кстати, «купить» США совсем нетрудно. <…> Недорого выйдет. Илон может сделать это в одиночку. Так что система разрушена. И мы не знаем, сможет ли она когда-нибудь восстановиться», - заключил Сакс.

Акционеры Tesla ранее одобрили выплату Маску вознаграждения в триллион долларов за работу на посту главы компании. В ходе переговоров Маск заявил членам совета директоров Tesla, что, если они не придут к соглашению, он может уйти и отдать приоритет другим своим проектам. Бизнесмен получит выплату, если выполнит серию условий, включая повышение капитализации Tesla до 8,5 триллиона долларов.

Если Маск добьется этого, он, вероятно, станет первым в истории триллионером. По данным Reuters, некоторые крупные акционеры и эксперты опасаются, что совет директоров возлагает будущее Tesla на одного лидера, подверженного множеству конфликтов интересов и стремящегося сосредоточить в своих руках неограниченную власть.