У Трампа остался год: реванш в Конгрессе США и удар по России

Выборы в Конгресс, которые пройдут в США через год, могут пошатнуть власть президента Дональда Трампа и ударить по России. Об этом сообщает «КП».

Американский Конгресс состоит из Палаты представителей и Сената. Сейчас преимущество республиканцев в каждой из них составляет всего по шесть голосов. На выборах 2026 года американцы изберут всех членов Палаты, а именно 435 человек, а также 35 сенаторов из 100.

Если Демократическая партия вернет контроль хотя-бы над одной из его палат, то американскому лидеру придется нелегко. В такой ситуации противники Трампа смогут блокировать его законодательные инициативы, создадут трудности с планами по бюджету, включая туда поддержку Украины. Кроме того, они наверняка начнут против лидера скандальные расследования и попробуют объявить ему импичмент. Если же демократическим станет весь Конгресс, то Трамп сделается «очень сильно хромающей уткой» на последние два года президентского срока.

Прогнозы отводят 60-70% вероятности сценарию, по которому демократы получат Палату представителей. Вероятность, что они «захватят» еще и Сенат – 30-40%.

После победных для Трампа выборов президента Демократическая партия впала в прострацию. Ее члены столкнулись с внутренними противоречиями, отсутствием ярких лидеров, а также с неспособностью представить убедительную программу. Оживить их помогли эксцентричные поступки Трампа, после которых «синие» они решили бить популиста популизмом.

В начале ноября в ряде штатов прошли выборы губернаторов, мэров и судей. Главной победой Демократической партии стало избрание мэром Нью-Йорка социалиста Зохрана Мамдани. Также уверенно демократы выиграли выборы в штатах Джорджия, Миссисипи, Пенсильвания, Вирджиния, Нью-Джерси. Они вели кампанию под лозунгом «Превратим эти выборы в референдум против политики Трампа». СМИ считают, что избиратели своей поддержкой выразили недовольство состоянием американской экономики.

Сам Трамп не устает повторять, что только он способен сделать Америку снова великой, а его программа явно рассчитана не на один президентский срок. Сторонники президента не раз говорили о его переизбрании в третий раз, что запрещено поправкой к конституции. Однако республиканцы не исключают ее отмены. Для этого крайне важно удержать большинство в Конгрессе.

При этом всем на внешнем фронте атаки Трампа поутихли. Про Канаду и Гренландию как «будущие штаты» он старается не напоминать, на Ближнем Востоке он далек от мира. С Украиной тоже «за 24 часа» ничего не вышло. Сейчас ему необходим прорывной успех, но времени для этого остается все меньше.