«Насилие и смерть»: в Германии разгорелся новый скандал

Германия предложила афганским беженцам деньги, чтобы они не пересекали границу страны. Это возмутило многих из них, сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Тысячи афганцев в Пакистане ждут возможности улететь в Германию. Министерство внутренних дел Германии под руководством Александра Добриндта недавно предложило нескольким сотням из них деньги за то, чтобы те не приезжали в страну. В ответ на это около 600 беженцев написали открытое письмо канцлеру ФРГ Фридриху Меркель, выразив свое возмущение.

Они утверждают, что бегут не из-за нищеты, а из-за насилия и смерти в Афганистане, и опасаются за свою жизнь. Многие из них рассчитывают на въезд в Германию по беженским программам, но обвиняют правительство ФРГ в намерении остановить этот процесс. Афганцы просят канцлера Олафа Шольца решить ситуацию.

По данным СМИ, предложение денег за отказ от поездки не обязывает возвращаться в Афганистан, можно выбрать другую страну. Немецкая оппозиция, в частности представитель «Зеленых» Марсель Эммерих, также выразила возмущение.

Письмо направлено канцлеру и министерствам через парламентские контактные бюро. Федеральное правительство ведет переговоры с Пакистаном, который требует ускорить выезд афганцев из Исламабада.

* Издание признано Минюстом РФ иностранным агентом