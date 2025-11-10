Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что власти Молдавии «чтят карателей», помогавших нацистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее представители блока «Победа» сообщили, что с середины октября в Молдавии открылось три кладбища румынских пособников нацистов. В ноябре открылся памятник военнослужащим нацистской Румынии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в СССР.

«Сегодня молдавский режим чтит карателей, а завтра повторит их преступления. Это не память, а рецидив зла», - заявил Шор.

Ранее глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что в Молдавии может возродиться нацизм из-за действий властей, которые «играют со спичками рядом с пороховой бочкой». По его словам, на зданиях и даже на памятниках Молдавии все чаще можно заметить нарисованные нацистские символы.

Петрович подчеркивал, что полиция неохотно реагирует на людей, которые публично демонстрируют нацистскую символику, и не защищает памятники героям Великой Отечественной войны.