Апелляционный суд Парижа в понедельник, 10 ноября, принял решение освободить бывшего Франции Николя Саркози из тюрьмы под судебный контроль. В инстанции назвали предварительное тюремное заключение политика необоснованным.

— Суд признает ходатайство об освобождении приемлемым и помещает вас под судебный надзор, — заявил председатель суда.

В списке условий судебного контроля числится запрет на контакт с французским министром юстиции Жеральдом Дарманеном. Кроме того, Саркози не сможет уехать из Франции, передает местный телеканал BFMTV.

10 ноября прокуратура Франции предложила перевести Николя Саркози из тюрьмы под судебный контроль при условии, что ему запретят контактировать с участниками дела о финансировании своей предвыборной компании, по которому он отбывал пятилетний срок в тюрьме.

Саркози назвал жизнь в тюрьме кошмаром

Во время заседания Апелляционного суда, где рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения, Саркози пообещал соблюдать все требования суда, которые ему назначат. При этом политик отметил, что не будет признавать себя виновным в том, чего он не делал, и подчеркнул, что никогда не брал деньги на свою предвыборную кампанию у бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи.