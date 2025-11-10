Союзник США ответил на вопрос об угрозе России

Размещение американских ракетных комплексов Typhon в Японии не нацелено на агрессию против России.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, передает Newsweek.

«Двусторонние военные учения направлены на улучшение "мобильных возможностей развертывания" аналогичных ракет США и не нацелены на какую-либо конкретную страну или регион», — передает издание слова представителей внешнеполитического ведомства.

29 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает дестабилизацией размещение американских ракетных комплексов Typhon в Японии.

США и Япония укрепили альянс из страха перед Китаем

По словам дипломата, наращивание ракетных потенциалов в прилегающих к России регионах создает прямую угрозу безопасности страны. Она также подчеркнула, что подобные действия будут иметь «пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности».