Как сложилась судьба старейшей роженицы Украины

Валентина Подвербная, известная как старейшая роженица Украины, скончалась в Чернигове на 81-м году жизни. Волонтеры рассказали украинским СМИ, что в последнее время Подвербная находилась в тяжелом физическом и моральном состоянии.

© LaylaBird/iStock.com

Украинка получила известность после того, как в 2011 году в возрасте 65 лет родила свою первую и единственную дочь. Ребенок появился на свет благодаря процедуре ЭКО. Подвербная была замужем в молодости, но детей в ее браках не было, в итоге она решила накопить денег на ЭКО и родить «для себя».

«Откладывала, зарабатывала благодаря тому, что торговала на рынке. Продавала консервы, продукты. Я очень хотела ребенка, а когда родила, то моему счастью не было предела. Дочь была и остается для меня смыслом жизни. Кроме нее, у меня никого нет. Ни родственников, ни друзей», - рассказывала женщина.

Забеременеть украинка смогла с третьей попытки. Свою дочь она назвала Анной-Марией.

СМИ писали, что Подвербная отказывалась от наблюдения дочери врачами-педиатрами, а также не признавала подгузники и специализированное детское питание.

В 2023 году 12-летняя Аня Подвербная написала в соцсетях, что долго терпела неадекватное поведение матери. По словам девочки, мать рвала ее одежду, не давала мыться и стирать вещи, царапала, била и оскорбляла ее.

В мае 2025-го суд постановил, что девочка не должна жить с матерью (без лишения последней родительских прав) до достижения восемнадцатилетия. В последние годы Аня жила у опекунов. По их словам, только у них дома она научилась пользоваться некоторыми предметами гигиены.

Свое последнее интервью Подвербная дала в сентябре 2025-го. Она рассказала, что решила доделать ремонт в своей квартире, отметив, что надежд на возвращение дочери в ближайшее время у нее нет.

Украинские СМИ отмечали, что мать и дочь поддерживали общение, несмотря на решение суда. Именно девочка забила тревогу, когда пришла в очередной раз навестить мать, но на звонок в дверь та не откликнулась.

Подвербную обнаружили без признаков жизни. Врачи сообщили, что она скончалась по естественным причинам.