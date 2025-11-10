Ракетный мобильный комплекс «Орешник» на время боевого дежурства будет перемещаться по всей Белоруссии, а не стоять в одной локации. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «Белта».

Он отметил, что «Орешник» является мобильным комплексом.

«Он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки сможет при необходимости нанести удар», — добавил Лукашенко.

Других деталей он раскрывать не стал.

Ранее Лукашенко сообщал, что «Орешник» поставят на боевое дежурство в Белоруссии до конца 2025 года.