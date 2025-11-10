В Польше раскритиковали непредсказуемость Трампа

НАТО переживает период нестабильности из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью изданию Gazeta Wyborcza.

Туск подчеркнул, что Польша нуждается в НАТО. По его словам, альянс доказал свою эффективность за годы своего существования во многих местах и ситуациях, а также «не всегда приятные в прошлом» соседи Польши стали верными союзниками.

Премьер обратил внимание, что сегодня Польша, Германия, Украина, Чехия и Швеция стоят «плечом к плечу», вместе вооружаются, вместе тренируются и имеют общего, «четко обозначенного врага».

Как утверждал в своей книге бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП. Однако в конечном итоге американский лидер заявил о своей поддержке Североатлантического альянса, но подверг критике те страны-члены организации, у которых до сих пор были низкие оборонные бюджеты.