В Венгрии раскрыли, как Трамп «вытер пол» Урсулой фон дер Ляйен

Президент США Дональд Трамп заставил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пойти на «позорное» соглашение о торговых пошлинах, буквально «вытерев ею пол». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит газета «Известия».

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении 185 государств, в том числе резко повысил их и для ЕС. 27 июля глава Еврокомиссии и американский лидер достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться ставки в размере 15%. В ответ Брюссель открыл рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

По мнению Петера Сийярто, заключенное соглашение выгодно США, но «позорное» для ЕС. И на этом фоне, по его словам, венгерский премьер Виктор Орбан смог добиться от США куда более выгодных условий для своей страны.

«Соглашение Орбана и Трампа еще яснее, чем раньше, показывает, что Урсула фон дер Ляйен и многие западноевропейские политики совершенно не способны справиться со своей задачей», — подчеркнул Сийярто в эфире программы «Час истины».

Он также назвал «полной чепухой» заявления о финансировании Будапештом украинского конфликта с помощью закупок российских энергоносителей.

«Мы, венгры, платим за энергоносители из России сумму, составляющую 0,2% российского ВВП. Если кто-то серьезно считает, что исход российско-украинской [операции] зависит от 0,2% российского ВВП — это очень далеко от реальности», — заключил Сийярто.

Ранее Орбан и Трамп договорились о полном освобождении из-под санкций поставок российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Будапешт также обязался закупать сжиженный природный газ у США, чтобы диверсифицировать свои источники энергии. Кроме того, авиакомпания American Airlines возобновит прямые рейсы между Филадельфией и Будапештом.