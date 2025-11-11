Умеров прибыл в Стамбул для переговоров по обмену пленными

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для новых встреч по обменам пленными.

"Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов, - написал он в своем телеграм-канале. - Будут встречи на днях, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом - возобновить обмены".

Умеров добавил, что "была договоренность - и нужно ее реализовать".

Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 тыс. человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. 19 августа Россия передала Украине 1 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а взамен получила 19 тел. Последняя передача 1 тыс. тел военнослужащих ВСУ состоялась 23 октября. В свою очередь Украина передала российской стороне 31 павшего бойца ВС РФ.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.