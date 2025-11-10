Орбан сделал смелое заявление по поводу санкций США против Венгрии

Глава венгерского правительства Виктор Орбан уверен, что до тех пор, пока президентом США остается Дональд Трамп, Будапешту не будут грозить санкции Вашингтона в сфере энергетики.

© Московский Комсомолец

Венгерский премьер в соцсети подчеркнул, что «пока Трамп - президент, а я премьер» никаких санкций, направленных против его страны, не будет.

Комментируя недавнюю встречу с главой Белого дома, Орбан сказал, это были «самые важные переговоры этого года».

После переговоров с Трампом Орбан проинформировал, что власти США, среди прочего, согласны вывести из-под санкций поставки энергоносителей из РФ в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток".