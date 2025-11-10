Саркози назвал жизнь в тюрьме кошмаром

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий пятилетний тюремный срок, охарактеризовал условия содержания в местах лишения свободы как изнурительные. Как сообщает агентство Франс Пресс, политик выступил по видеосвязи на заседании апелляционного суда Парижа, где рассматривается ходатайство о его освобождении.

"Это тяжело, это очень тяжело, безусловно, для каждого заключенного. Я бы даже сказал, что это изнурительно... Я хочу отдать должное сотрудникам тюрьмы, которые проявили исключительную человечность и сделали этот кошмар - потому что это кошмар - терпимым", - заявил экс-президент.

Саркози подчеркнул, что никогда не мог представить себя в тюрьме в 70-летнем возрасте, и вновь подтвердил свою невиновность.

Парижский апелляционный суд рассматривает возможность замены тюремного заключения на альтернативные меры пресечения, включая освобождение под залог, ношение электронного браслета или домашний арест под строгим надзором. Прокуратура уже выступила за освобождение экс-президента под судебный контроль.