Раскрыт коварный план Литвы по блокаде Калининграда

Алиса Селезнёва

Закрытие Литвой границы с Белоруссией нужно для блокады Калининграда, но жители страны боятся высказывать свою позицию по этому поводу. Об этом заявила «Известиям» литовская активистка Эрика Швенчёнене.

По ее словам, голос жителей Литвы не слышен, так как за критику действий властей им грозят штрафы и уголовные дела.

«За каждое мнение, за то, что мы поддерживаем окончание конфликта, за то, что мы за мир, у нас штрафы, уголовные дела. Мы просто сейчас не можем побороться с властью, у которых в руках есть все: они могут делать, что хотят. Но последствия этого будут не для власти, а для народа», — пояснила Швенчёнене.

При этом она подчеркнула, что Литва помогает Украине, а внутри страны «нет средств на дороги, медицину и школы».

«Я даже не верила, что доживу до такой поры, когда у нас в государстве будет такой сумасшедший бордель», — констатировала она.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс «оставляет за собой возможность» закрыть транзит в Калининградскую область «для обеспечения безопасности». А в конце октября правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября, закрывает пункты пропуска на границе с Белоруссией. Литовская сторона обосновала это решение проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.