Президент Египта обратился к Путину

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси передал приветствия главе РФ Владимиру Путину и подчеркнул ценность отношений с Россией во время встречи с секретарем Собеза Сергеем Шойгу в Каире. Об этом сообщили в канцелярии египетского лидера.

По данным ведомства, в ходе переговоров обсуждались проекты российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала и атомная электростанция «Эль-Дабаа». Стороны детально обсудили перспективы реализации значимых проектов, которые могут укрепить экономическое и технологическое сотрудничество между двумя странами.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что 19 ноября планируется осуществить установку реактора на первом энергоблоке атомной электростанции «Эль-Дабаа», расположенной в Египте. Политик выразил надежду на успешное проведение мероприятия, связанного с укладкой корпуса первого блока, передает «Царьград». Также Шойгу сообщил, что в строительстве задействованы около 3,5 тысячи граждан Египта.