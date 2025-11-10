Что происходит в мире сегодня: аресты по делу «Северных потоков», Зеленский о «страхе» Запада

Германия объявила в розыск семерых подозреваемых по делу о подрыве «Северных потоков», а Владимир Зеленский заявил, что западные лидеры «боятся своих обществ». Тем временем глава США Дональда Трамп помиловал своих соратников по делу о выборах, а депутаты АдГ анонсировали визит в Россию.

Дело «Северных потоков»

В Германии выдали ордер на арест семи человек, которые, по мнению немецких следователей, причастны к диверсии на трубопроводах системы «Северный поток. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Берлин планирует арестовать трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников. Один из водолазов попал на изображение немецкого радара, благодаря чему следователи смогли опознать подозреваемого, проанализировать его соцсети и вычислить его сообщников. Польша уже отказалась экстрадировать одного из подозреваемых для суда в Германии. Варшава «считает его героем», подчеркивается в статье.

Зеленский рассказал, чего боится Запад

Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Guardian, что он «не боится» президента США Дональда Трампа, перед которым испытывают страх западные лидеры. Также он опроверг сообщения, что его последняя встреча с Трампом в Вашингтоне была «нестабильной». Зеленский заявил, что король Карл III помог ему выстроить отношения с Трампом, и охарактеризовал британского монарха как «очень поддерживающего» Украину.

Зеленский заявил, что Киев тесно сотрудничает с международными партнерами в сфере ПВО. Однако пока Британия и другие союзники исключили отправку своих истребителей для патрулирования неба над центром и западом страны, о чем Киев давно просил. По словам Зеленского, к вопросу европейского вооруженного присутствия на Украине в разгар боевых действий «следует подходить осторожно». Он подчеркнул, что лидеры Европы «боятся своих обществ» и не хотят участвовать в конфликте.

Визит немецких депутатов в Россию

Депутат немецкого парламента от «Альтернативы для Германии» Райнер Ротфусс заявил ТАСС, что делегация АдГ посетит Россию 13-16 ноября. Депутат подчеркнул, что целью визита станет поддержание двустороннего диалога.

Названы масштабы энергокризиса на Украине

За последние дни Украина потеряла один гигаватт электрической генерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское правительство. Отключения света на Украине могут длиться более 12 часов в день в течение нескольких недель.

На выходных в «Укрэнерго» сообщили об аварийных отключениях электричества в нескольких регионах страны. В правительстве Украины заявили, что часть потерянных объемов энергии быстро восстановить не удастся.

Трамп помиловал обвиняемых во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп помиловал многих своих политических союзников, обвиненных в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Как сообщает CNN, в частности, помилованы были адвокаты Трампа Руди Джулиани, Сидни Пауэлл и бывший глава аппарата президента Марк Медоуз.

В список помилованных не вошла Тина Питерс, сотрудница избирательной комиссии штата Колорадо, которая была осуждена за фальсификацию с машинами для голосования и приговорена к девяти годам тюремного заключения. Newsweek отмечает, что действия Трампа, скорее всего, вновь разожгут дебаты вокруг полномочий американских президентов по помилованию.