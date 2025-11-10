Польша ущемила россиян
Почти все иностранцы, лишенные политического убежища в Польше за несколько лет, оказались гражданами России.
Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.
«Из нескольких сотен иностранцев, лишившихся международной защиты в Польше за последние годы, почти 90 процентов были россиянами», — сказано в сообщении.
При этом, как сообщает газета, ужесточение миграционной политики поддерживают как правящие, так и оппозиционные силы Польши.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал польских граждан не совершать поездки в Россию и Белоруссию.
«Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет — то едет на собственный риск», — сказал министр.