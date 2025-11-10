В Польше разразился скандал между президентом и премьером

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент страны Кароль Навроцкий "сознательно и целенаправленно" разрушает с ним отношения.

© Zuma/TACC

"У меня впечатление близкое к уверенности, что президент Навроцкий не заинтересован в каких-либо отношениях со мной", - сказал глава правительства в интервью газете Gazeta Wyborcza, добавив, что "Навроцкий сознательно и целенаправленно разрушает это пространство [отношений]". "Последние недели подтверждают это весьма убедительно", - указал он.

При этом, по мнению Туска, от этого страдает не он, а "интересы государства".

В качестве примера конфликта с президентом Туск привел недавний отказ Навроцкого подписать документы о повышении званий офицерам польской армии и спецслужб.

Конфликт ставленника правой оппозиции Навроцкого с представителем левых сил Туском начался с первых дней после номинации нового президента Польши 6 августа. Уже через день Туск сообщил, что "будет безжалостным" в отношении Навроцкого и его инициатив. По данным проведенного тогда же опроса исследовательского центра United Surveys, 61,2% польских граждан спрогнозировали, что хорошие отношения между главой государства и главой правительства невозможны. Противоположного мнения придерживались только 21,4% респондентов.