Названы причины злости Трампа перед саммитом G20

Официальных представителей администрации США не будет на предстоящем саммите G20 в ЮАР и на климатическом саммите в Бразилии. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают что Белый дом может опасаться некоего «антитрамповского манифеста», который могут принять на саммитах.

Cаммит G20 пройдет в Йоханнесбурге 20-24 ноября. Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал ЮАР и заявил, что страна вообще не должна входить в «Большую двадцатку», так как в некоторых районах республики «все очень плохо». Он сообщил, что не поедет на саммит.

Первоначально сообщалось, что США на встрече представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Позже Трамп заявил, что в ЮАР «убивают африканеров» (потомков европейских иммигрантов), и появилась информация, что Вэнса на саммите не будет.

Трамп поставил в глупое положение союзников по G20

Программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов предположил, что результатом работы тематических групп G20 может стать «антитрамповский манифест». По словам эксперта, это не в интересах Трампа. Он мог бы заменить американские организации, которые ранее были вовлечены в G20, на протрамповские структуры и поручить им организацию тематических групп. Однако им было бы сложно влиять на «во многом антитрамповских» представителей других стран.

«Понятно, что в желании навредить Трампу правительства этих стран не откажутся от возможности транслировать через каналы общественных форматов недовольство Трампом на весь мир», - заявил Барабанов.

По его мнению, второй, более радикальный путь предусматривает отказ от общественных тематических форматов на период американского председательства и концентрацию на политическом/экономическом треках. Это могло бы сломать сформированную архитектуру G20 и разозлить другие страны «двадцатки».

Также США не направили своих высокопоставленных представителей на климатический саммит COP30, который проходит 10-21 ноября в Бразилии. В то же время СМИ писали, что на саммит могут приехать более ста американских общественных деятелей и политиков, не связанных с администрацией Трампа, в том числе губернатор-демократ Нью-Мексико Мишель Гришам и губернатор-демократ Висконсина Тони Эверс.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов заявил «Ведомостям», что Трамп «давит конкретно на ЮАР и Бразилию». Павлов считает, что Трамп не выведет США из G20, но попробует переформатировать «двадцатку» под «нужные американцам экономические инициативы».