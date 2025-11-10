Внутри Украины объявили спецоперацию

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о масштабной спецоперации против коррупции в сфере энергетики. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

© Global look

«НАБУ (...) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Пятнадцать месяцев работы и 1 тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации», — сообщили в НАБУ.

Участники этой структуры, уточняет ведомство, выстроили масштабную коорупционную схему влияния на стратегичские предприятия государственного сектора. В частности, речь идет об одном из них — «Энергоатоме».

Ранее НАБУ начало обыски у бизнесмена Тимура Миндича. За несколько часов до начала проверок соратник Зеленского покинул страну и сечас, предположительно, находится в Израиле.