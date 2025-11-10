Названо имя возможного организатора обысков у соратников Зеленского

Политолог Юрий Светов считает, что Владимир Зеленский мог самостоятельно инициировать антикоррупционные расследования в отношении своих соратников. Об этом эксперт рассказал News.ru.

По мнению Светова, Зеленскому нужны козлы отпущения, на которых можно переложить ответственность за проблемы Украины. Политолог заявил, что Зеленский ранее предал украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Коломойский* находится под арестом на Украине с сентября 2023 года. Ему вменяют мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, и организацию попытки заказного убийства. Светов отметил, что Коломойский* - человек, который «фактически сделал президентом» Зеленского.

«Поэтому я совершенно не исключаю того, что это [антикоррупционные расследования - прим.ред.] делает сам Зеленский», - заявил политолог.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабные обыски по делу «Энергоатома», оператора украинских АЭС. СМИ писали, что НАБУ также проводит следственные действия у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», одним из основателей которой был Зеленский.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.