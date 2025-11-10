Туск допустил раскол Запада на две части
Премьер-министр Польши Дональд Туск посчитал возможным распад Запада в связи с политикой США.
"Очевидно, имеются опасения, что спонтанно, под давлением событий, либо запланировано Земля снова разделится на два полушария", - заявил Туск в интервью газете Gazeta Wyborcza. "Для Вашингтона приоритетом станут Южная Америка, Канада, Гренландия - об этом довольно часто говорит президент [США Дональд] Трамп - а также потенциальный конфликт с Китаем, а мы (имеется в виду Европа - прим. ТАСС) должны будем справляться сами", - пояснил польский премьер.
Он подчеркнул, что независимо от того, кто будет занимать президентское кресло в США, на Европу будет ложиться все большая ответственность за ее безопасность.
Кроме того, Туск признался, что для единства Европы необходим "общий, ясно выраженный враг".
"Я знаю, что это непопулярный подход, но я не изменю свое мнение и буду делать все, чтобы такая необычная ситуация продлилась как можно дольше", - добавил он.