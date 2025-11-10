Туск допустил раскол Запада на две части

Премьер-министр Польши Дональд Туск посчитал возможным распад Запада в связи с политикой США.

"Очевидно, имеются опасения, что спонтанно, под давлением событий, либо запланировано Земля снова разделится на два полушария", - заявил Туск в интервью газете Gazeta Wyborcza. "Для Вашингтона приоритетом станут Южная Америка, Канада, Гренландия - об этом довольно часто говорит президент [США Дональд] Трамп - а также потенциальный конфликт с Китаем, а мы (имеется в виду Европа - прим. ТАСС) должны будем справляться сами", - пояснил польский премьер.

Он подчеркнул, что независимо от того, кто будет занимать президентское кресло в США, на Европу будет ложиться все большая ответственность за ее безопасность.

Кроме того, Туск признался, что для единства Европы необходим "общий, ясно выраженный враг".