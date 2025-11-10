Обзор иноСМИ: «берегись, НАТО!» и опасная уязвимость «Золотого купола» США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© N. Boghosian/Zuma/TACC

Опасная уязвимость «Золотого купола» США

США планируют усовершенствовать свою противоракетную оборону. Для этого планируется построить «Золотой купол» по примеру израильского «Железного купола» - систему, защищающую целые районы и города, а не отдельные объекты. Однако без четкой проработки деталей эта инициатива рискует превратиться в дорогостоящий и дестабилизирующий проект, пишет немецкое издание Focus. Что известно о «Золотом куполе»? Она должен включить в себя множество существующих элементов, включая системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, а также батареи Patriot, аналогичные тем, что были поставлены Украине. «Золотой купол» должен вобрать в себя проекты, которые уже были реализованы до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, в том числе разработку датчиков для отслеживания и уничтожения ракет. Кроме того, проект подразумевает и некоторые инновации. Наиболее важная из них - создание космических перехватчиков - небольших ракет, размещаемых на борту спутников на низкой околоземной орбите.

По версии Focus, главная проблема плана Трампа заключается в том, что конкретные функции «Золотого купола» неясны. Предназначен ли он лишь для того, чтобы улучшить возможности США по перехвату дронов и обычных крылатых ракет, которые Китай может запустить по американским военным базам в случае войны с Тайванем? Должен ли он отражать залпы ядерных боеголовок от ядерной державы «второго ранга» вроде Северной Кореи? Или же ему следует блокировать сотни российских и китайских боеголовок в случае полномасштабной ядерной войны? По оценкам экспертов, строительство урезанной версии «Золотого купола» может обойтись чуть более чем в 250 миллиардов долларов за 20 лет - относительно небольшая сумма по сравнению с годовыми расходами США на оборону. Однако полноценная версия с десятками тысяч ракет на орбите может обойтись в 3,6 триллиона долларов. Это огромная сумма, которая значительно ослабит вооруженные силы США и запустит новую глобальную гонку вооружений.

«Берегись, НАТО! У России теперь еще больше Су-35»

Россия продолжает укреплять свой парк истребителей на фоне украинского кризиса, пишет The National Interest. Ранее Объединенная авиастроительная корпорация поставила шестую партию Су-35С. Истребитель Су-35С представляет собой значительно модифицированную версию классической серии Су-27. Су-35С, получивший в НАТО обозначение Flanker-E/M, вероятно, стал предпочтительным истребителем для Москвы, отмечается в статье. Самолет оснащен отечественными турбовентиляторными двигателями АЛ-31Ф-117С, позволяющими ему развивать сверхзвуковую скорость в 2,25 Маха.

За прошедшие годы платформа Су-35С прошла через серию модернизаций, чтобы оставаться доминирующим игроком в небе. Одним из главных усовершенствований стала система управления вооружением с фазированной антенной решеткой и импульсно-доплеровским датчиком сопровождения. Новая система Н011 «Барс» позволяет истребителю отслеживать цели за горизонтом и наземные цели. Усовершенствованная система способна одновременно отслеживать 15 целей и запускать шесть ракет. Су-35С может нести множество ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», включая Р-27 «Вымпел», Х-29 «Молния» и дальнобойную Х-58 УШЭ. Также истребитель может быть вооружен различными управляемыми бомбами.

«Закат гегемонии: сценарии для Запада в многополярном мире»

По мнению «глобального большинства» (как его называют в России), солнце Запада наконец-то закатывается, пишет The American Conservative. После 500 лет доминирования Запад демонстрирует признаки «относительного упадка» практически по всем направлениям. Затяжной период «исторической аномалии» подходит к концу, и мир вступает в эпоху, которая характеризуется утверждением суверенных интересов и «возрождением древних цивилизаций». Однако «упадок» не означает «вытеснение», подчеркивает автор статьи. Запад может утратить свою способность диктовать правила. Его институты, культура и моральные устои могут утратить свое очарование. Но системы образования и науки, формы правления, правовые и финансовые механизмы, а также искусство будут по-прежнему основываться на западном фундаменте, подчеркивается в статье.

Кроме того, «Запад» - понятие изменчивое. Он уже менялся и может изменить свою конфигурацию снова. По мнению автора The American Conservative, Запад может пойти по одному из трех сценариев. Первый подразумевает «ограниченную либеральную реставрацию» (европейские элиты справятся с внутренней оппозицией, переживут Трампа и найдут сторонника в Демократической партии США). Второй - «отказ от империи в пользу нации». С политической точки зрения такой шаг был бы широко популярен и в США, и в Европе. Но атлантистские элиты по-прежнему занимают ключевые позиции, а сложные структуры вроде НАТО и ЕС сохранятся, даже если популистские партии обретут власть на Западе. Даже лидеры западных националистов, похоже, понимают, что однобокое стремление к национальному суверенитету сделает их страны слишком слабыми для подлинной автономии на международной арене. Третий сценарий - новая трансатлантическая консолидация. Для нее потребовалось бы «перераспределению ответственности» между США и Европой.

«Чем Запад обязан Турции?»

Автор издания Haber7 считает, что в каждом кризисе, потрясавшем мировую систему в последние годы, все взоры в какой-то момент обращались к одной и той же столице - Анкаре. Турция теперь не просто «региональный игрок», она представляет стратегический интерес для Запада, подчеркивается в статье. Отказ Вашингтона Израилю, требовавшему не включать Турцию в состав международных сил, которые планируется разместить в Газе, - один из новых признаков важности Анкары.

По мнению автора статьи, также США знают, что не смогут заменить Турцию в политике сдерживания России. Потенциальная модернизация F-16 и возможное возвращение к программе F-35 сигнализируют, что Анкара вновь позиционируется как воздушный щит НАТО. Президент США Дональд Трамп делает акцент на торговле энергоносителями, чтобы настроить Турцию против России. Он пока не добился желаемого - быстрое прекращение турецко-российского сотрудничества в ближайшей перспективе исключено. Турция развивает свои отношения не только с США, но и с Европой. Подписание соглашения с Британией о поставках истребителей Eurofighter Typhoon - еще один пример, «проясняющий ситуацию на европейском фронте». Кроме того, Турция становится энергетическим и торговым центром благодаря совместному с Россией проекту «Турецкий поток».

«Ноев ковчег» SETI: поиск внеземных цивилизаций зародился в СССР

С началом исследования космоса во второй половине XX века радиоволны превратились в мощный инструмент. Ученые могли посылать их для связи с космическими аппаратами, а также использовать радиотелескопы для регистрации радиоволн, излучаемых объектами по всей Вселенной. Во времена холодной войны на стыке радиоастрономии и радиосвязи возникло новое направление: была выдвинута идея, что астрономы могут искать радиосигналы от внеземных цивилизаций. Это направление существует и по сей день и теперь называется поиском внеземного разума. SETI - общее название проектов по поиску внеземных цивилизаций и попыткам вступить с ними в контакт. Когда идея SETI была впервые предложена и реализована в 1960-х годах, только две страны, СССР и США, обладали необходимыми техническими возможностями, пишет The Conversation. SETI захватил научное воображение многих выдающихся советских астрономов в 1960-х и начале 1970-х годов. Проект SETI начался в СССР с нескольких крупных инициатив, реализуемых в Москве.

Выдающийся пионер радиоастрономии Иосиф Шкловский сыграл ключевую роль в обнаружении радиосигналов водорода. Позже Шкловский увлекся идеей использования радиоволн для связи с разумными существами с других планет. В 1960 году он опубликовал статью на эту тему, и статья вскоре переросла в широко известную книгу под названием «Вселенная, жизнь, разум», изданную в 1962-м. В том же году Академия наук СССР отправила свою первую радиограмму в направлении Венеры с радара в Крыму. Усилия по международному сотрудничеству в области поиска искусственных сигналов достигли кульминации в 1971 году на симпозиуме, проведенном в армянском Бюракане. На нем около 50 ученых - большинство из США и СССР - пришли к единому мнению о том, как лучше всего реализовывать проект SETI. Некоторые сравнивали эту встречу с Ноевым ковчегом, поскольку в тот год удалось встретиться практически равному числу видных ученых с востока и запада от железного занавеса. После почти недельного обсуждения участники симпозиума учредили официальную группу SETI. Она существует и по сей день, объединяя исследователей по всему миру вне зависимости от геополитической обстановки.