Жители США случайно увидели секретное ядерное «оружие Трампа»

Жители калифорнийской долины Оуэнс случайно увидели в небе новое «секретное ядерное оружие президента США Дональда Трампа». Как сообщает Daily Express US, его сфотографировал авиационный эксперт Иэн Реккио.

© Sra Julian Atkins/Zuma/TACC

В материале отмечается, что запечатленный снаряд может быть ракетой AGM-181 Long Range Stand-Off (LRSO). Это малозаметная ядерная крылатая ракета, разработанная ВВС США во время президентства Дональда Трампа. Она предназначена для замены AGM-86B, созданной в эпоху холодной войны.

«Если эксперты правы, то это будет первый случай, когда смертоносную ракету засняли над Калифорнией», – подчеркивает автор

Ожидается, что AGM-181 будет иметь регулируемую мощность взрыва – от 5 до 150 килотонн. Это позволяет использовать ракету как с целью ограниченного удара, так и для масштабного разрушения. Для сравнения, мощность взрыва в Хиросиме в 1945 году была эквивалентна 13-18 килотоннам.