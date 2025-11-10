Отсутствие света на Украине означает в том числе отсутствие отопления и воды. За это отвечает глава киевского режима Владимир Зеленский. Он лично просил Россию об энергетическом перемирии, но делать этого не был готов. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал экс-депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник.

«Он (Владимир Зеленский - Прим. ред.) реально был инициатором энергетического перемирия, но сам же его не хотел устанавливать, рассчитывал, что Россия откажется. <...> У него дома тепло, светло, а то, что у украинцев есть проблема, - ему на это наплевать», - объяснил политик.

Со слов Олейника, лучшим решением для Зеленского было бы уговорить западных кураторов согласиться на мирное урегулирование. Россия не раз заявляла о своей готовности, но другая сторона всячески избегает принятия решений.

Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерации ноль

«Украинцы должны предъявить претензии и к западным кураторам. Последствия могут быть катастрофическими», - заключил экс-депутат.

По информации местных СМИ, на Украине несколько недель не будет света примерно по 12 часов в сутки. Змиевская и Трипольская ТЭС, которыми владеет компания «Центрэнерго», были остановлены после повреждений в ночь на 8 ноября.