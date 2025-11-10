Беларусь готова к открытию границы и никогда ее не закрывала. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, литовские власти пытаются обвинить Беларусь в проблемах, не имея на то достаточных оснований.

«От серьезных межгосударственных проблем литовские власти решили мышковать и попытаться нас еще раз обвинить и наклонить в этих не то шариках, не то еще в чем-то. <...> Мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали», — заявил Лукашенко. Его слова передает telegram-канал «Пул Первого».

Ранее в МИД Беларуси заявили, что страна рассчитывает на оперативное восстановление работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой. В то же время в Вильнюсе рассматривают введение запрета на перевозку белорусских грузов по железной дороге Литвы, передает «Национальная служба новостей». Это связано с ситуацией, когда литовские грузовые автомобили якобы оказались заблокированы на территории Беларуси.