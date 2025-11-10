В США призвали лишить Маска богатств

Американский сенатор Берни Сандерс призвал лишить миллиардера Илона Маска его богатств, так как «всему должен быть предел». Заявление политика приводит Telegram-канал Пул N3.

По его словам, «экстремально» то, что Илон Маск владеет состоянием большим, чем имеют 52% самых бедных американских семей.

«Любите ли вы Маска, не любите ли вы его, кем бы он ни был, я думаю, что это своего рода безумие, что у нас есть система, в которой так много людей борются за выживание. У этого парня больше богатства, чем у 52% самых бедных, и он на пути к тому, чтобы стать триллионером», — констатировал Берни Сандерс.

Он признал, что Маск «блестящий» и «невероятно изобретательный парень». Однако, по мнению политика, ни у кого не должно быть столько денег.

«Вы богаты. Потрясающе. Но всему должен быть предел. Да, ты хочешь миллиард долларов? Отлично. Вам действительно нужны 50 или 100 миллиардов долларов?», — поинтересовался Сандерс.

Илон Маск является основателем компании SpaceX и генеральным директором Tesla. В октябре стало известно, что Маск стал первым в истории человеком с состоянием в 500 млрд долларов. Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, рекордный показатель был достигнут в 15:30 по восточному времени (22:30 мск) 1 октября.