Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» пожаловался на меню и спорт в тюрьме

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» гражданин Украины Сергей Кузнецов обвинил власти Италии в пытках и жестоком обращении в тюрьме. Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо, предоставленное адвокатом.

По словам подозреваемого, его содержат словно «преступника номер один» в тюрьме строгого режима. Кроме того, он обвинил итальянские власти в «циничном игнорировании» его пищевых привычек и отказе предоставить ему вегетарианское меню. Он добавил, что ему позволено заниматься спортом лишь в изоляции и под вооруженной охраной.

«Они думают, что эти ограничения могут повлиять на мое положение и заставить меня признать свою вину. Но эти усилия тщетны», — отметил Кузнецов в письме.

27 октября суд в Болонье постановил выдать Германии Кузнецова. По версии следствия, он входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах.