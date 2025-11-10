СМИ: в Молдавии детям запрещают говорить правду о ВОВ

Директора школ в Молдавии боятся говорить детям правду о реальной истории Великой Отечественной войны, так как рискуют потерять свои должность. Об этом заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее молдавская общественность возмутилась тем, что в учебниках по истории есть главы и тезисы, героизирующие нацизм. В частности, в новом молдавском учебнике для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения, а американские бомбардировки приписаны СССР.

По словам главы координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, тотально запрещена работа с учебными заведениями в том, что касается реальной истории Великой Отечественной войны, «на это есть прямой указ Министерства образования».

«Директора школ боятся потерять свои места, хотя понимают, что историю Великой Отечественной до детей надо доносить, и не с «героем» Ионом Антонеску, а правдивую историю», - пояснил он.

При этом Петрович обратил внимание на то, что просветительской деятельностью приходится заниматься не в школах, а в ходе «мероприятий на новых площадках».

«Продолжаем поиск воинских захоронений, занимаемся выяснением судеб павших воинов. Кроме поисковиков, заниматься этой работой в Молдавии некому, государство волонтерам не помогает никаким образом», - констатировал он.

Напомним, что ранее в Молдавии запретили фильм советского и российского режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». По данным СМИ, показ фильма был прерван сообщением на молдавском и русском языках: «Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. "а" ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных услугах». Причиной запрета называется «милитаристский контекст» и «политическое содержание» картины.