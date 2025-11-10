На Украине вновь заговорили о готовности к прекращению огня

Киев заявляет о готовности прекратить огонь, но видит угрозу только с одной стороны. Украинская сторона готова рассмотреть инициативу о прекращении огня, выдвинутую американским лидером Дональдом Трампом, однако подчеркивает, что не наблюдает аналогичных шагов от Москвы. Такое заявление сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль в эфире латвийского телеканала.

Официальный Киев видит единственно верный путь к урегулированию конфликта в переходе за стол переговоров. Эта позиция, по словам министра, является единой для всей украинской власти и общества.

«Мы должны перейти к дипломатическим переговорам. Мы этого хотим. Это четкая позиция моего президента, нашего правительства, парламента и общества», — заявил Шмыгаль.

В то же время украинское руководство убеждено, что основой для любых переговоров должна быть собственная мощь. Лучшей гарантией безопасности для страны Шмыгаль назвал сильную армию, оснащенную современным оружием. Речь, в частности, идет о крылатых и баллистических ракетах, а также беспилотных системах, способных поражать цели на значительном удалении.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Глава МО Украины вновь повторил «условия» Киева по урегулированию конфликта: сначала полная остановка боевых действий, и только потом — дипломатический диалог и обсуждение будущих гарантий.

В свою очередь, в России скептически относятся к таким заявлениям. В Москве неоднократно заявляли, что подобные условия со стороны Киева представляют собой тактическую паузу для передышки и накопления сил. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что идея «перемирие — а там посмотрим» несостоятельна.