FT: встреча Стармера и фон дер Ляйен провалилась

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) в Бразилии.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Встреча не состоялась по причинам, связанным с графиком, уточнили при этом в Еврокомиссии», — пишет FT.

Британский премьер запросил аудиенцию с целью выразить недовольство требованиями ЕС о выплате Великобританией до 6,5 млрд евро для участия в программе оборонных инвестиций и внесения отдельных взносов в бюджет Евросоюза.

Премьера Британии предупредили о слишком частых поездках за границу

Представитель британского правительства подчеркнул, что Лондон намерен принимать только те соглашения, которые «представляют ценность для Великобритании и британской промышленности». В Евросоюзе многие страны-члены выражают обеспокоенность по поводу участия Великобритании в оборонных инициативах ЕС без существенных финансовых обязательств. Такой подход может создать нежелательный прецедент для других стран. Срок подачи заявок на участие в проектах плана SAFE (бывший «Перевооружить ЕС») истекает 30 ноября.