Украине жизненно необходимы российские активы, которые незаконно заморожены на Запале с начала спецоперации.

Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию The Times, подчеркнув необходимость скорейших переговоров по данному вопросу.

«Использование замороженных российских активов жизненно важно для Киева, переговоры в Европе необходимо вести как можно скорее», — заявил Андрей Ермак в беседе с The Times.

Глава офиса президента Украины акцентировал, что данный вопрос требует безотлагательного решения.

После начала спецоперации РФ на Украине страны Запада заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов евро. Большая часть замороженных средств находится в бельгийском банке Euroclear.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать так называемый «репарационный кредит» для Украины. Инициативу поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, предложив выделить Киеву 140 миллиардов евро, однако Бельгия и ряд других стран выступила против данного плана из-за страха потерять деньги, нужные для них самих.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Ранее постоянные представители стран ЕС согласовали использование замороженных российских активов для их передачи Украине. Окончательное решение может быть одобрено на саммите лидеров Евросоюза уже в ближайший четверг, после чего Еврокомиссия приступит к разработке юридического механизма реализации этой инициативы.

Россия не раз предупреждала, что любые действия Запада по отношению к российским активам будут рассматриваться ею как воровство и не останутся без справедливого ответа. При этом сама блокировка денег России является незаконной, подчеркивали в Москве.